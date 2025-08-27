Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 27 августа 2025Мир

На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

Fatto quotidiano: ЕС почти полностью исчерпал потенциал антироссийских санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) почти полностью исчерпали потенциал антироссийских санкций. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.

«19-й пакет мер против Москвы имеет крайне мало реальных целей», — указывают авторы материала, отмечая, что введение новых санкций против российских нефтяной и газовых отраслей становится все более маловероятным.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что санкции западных стран против России в целом не достигли ожидаемого эффекта, поскольку российские производство и сельское хозяйство поднялись на высокий уровень, а экспорт газа и нефти продолжился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Сафонов похвастался физической формой

    Россия захотела запустить прямые рейсы в одну африканскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости