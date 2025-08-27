Fatto quotidiano: ЕС почти полностью исчерпал потенциал антироссийских санкций

Страны Евросоюза (ЕС) почти полностью исчерпали потенциал антироссийских санкций. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.

«19-й пакет мер против Москвы имеет крайне мало реальных целей», — указывают авторы материала, отмечая, что введение новых санкций против российских нефтяной и газовых отраслей становится все более маловероятным.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что санкции западных стран против России в целом не достигли ожидаемого эффекта, поскольку российские производство и сельское хозяйство поднялись на высокий уровень, а экспорт газа и нефти продолжился.