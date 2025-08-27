Мир
На Западе призвали поставить ВСУ на колени

Малинен: Военный контингент НАТО появится на Украине без одобрения США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Европа разместит вооруженные силы Североатлантического альянса на Украине без одобрения США, что приведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, вероятно, найдет свою опору и развернет военный контингент НАТО на Украине, независимо от заявлений Белого дома. Когда этот момент наступит, европейская сторона третьей мировой войны будет приведена в действие», — заявил эксперт.

По мнению Малинена, чтобы подобный сценарий не стал реальностью, нужно поставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на колени» и заставить президента республики Владимира Зеленского сдаться. Он добавил, что внутри страны необходимо уничтожить все силы и логистику НАТО.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что большинство жителей европейских стран отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения. По словам чиновников, будет сложно убедить общественность без четкого заявления США о том, что Европа может опираться на поддержку американских вооруженных сил.

