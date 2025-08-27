Названы особенности пугающего США «Цзюйлана»

TNI: Китайская МБР JL-3 с дальностью более 10 тысяч километров должна пугать США

Новая ракета JL-3 («Цзюйлан-3»), которую несут китайские подлодки, должна пугать США. Особенности изделия назвали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с дальностью более 10 тысяч километров позволит Китаю наносить удары по важным целям на территории США из безопасных прибрежных районов.

«Обладая межконтинентальной дальностью полета и возможностью использования нескольких боеголовок, JL-3 позиционирует Китай как грозного соперника Соединенных Штатов и их союзников, поскольку баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе меняется в пользу Китая», — говорится в материале.

Автор допустил, что наличие твердотопливной JL-3 в арсенале Китая гарантирует колебания США в ходе принятия решения о развертывании своих сил в случае обострения на Тайване. По его словам, Вашингтон будет опасаться «всеобъемлющего возмездия», которое Пекин теоретически может обеспечить.

Ранее в августе агентство Bloomberg сообщило, что на параде в честь 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны Китай покажет новое оружие, которое позволяет наносить удары по США.