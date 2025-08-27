О зачистке Часова Яра российскими войсками рассказали

Марочко: Российские войска зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР

Российские войска зачистили северо-западную окраину Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий наши подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за его пределы», — написал он.

По словам эксперта, подразделения армии России также заняли ряд ключевых высот у села Майское, а также заняли участок трассы протяженностью в три километра между населенным пунктом и Николаевкой. Кроме того, он подчеркнул, что российские войска улучшили тактическое положение севернее Ступочек.

Ранее штурмовик добровольческого отряда «Русь» с позывным Линза рассказал, что во время боев за город бойцы Вооруженных сил России перемещались небольшими группами не более 3-4 человек в каждой. При этом он отметил, что в городе находилось очень много украинских операторов БПЛА и военные подвергались массовым ударам дронов.