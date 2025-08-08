Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 8 августа 2025Бывший СССР

Российские штурмовики рассказали о тактике в боях за Часов Яр

Штурмовик Линза: В Часовом Яре у ВСУ дронов было больше, чем пехоты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

У российских штурмовиков, участвовавших в боях за Часов Яр, иногда складывалось впечатление, что в украинских окопах операторов БПЛА было больше, чем пехоты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал штурмовик добровольческого отряда «Русь» с позывным Линза.

По его словам, подразделения Армии России перемещались по городу небольшими группами не более 3-4 человек в каждой. Всего за один час по такой группе могли запустить несколько десятков беспилотников.

«Их "глаза" в воздухе круглосуточно. Ночью — дроны с тепловизорами и ночниками (приборами ночного видения — прим. «Ленты.ру»). Понимаешь это, когда делаешь пару шагов от окопа — и по тебе сразу работает все подряд», — заявил Линза.

При этом его напарник, военный медик с позывным Художник, действующий в составе штурмовой группы, отметил, что к окончанию боев за город паритет в воздухе начал уверенно смещаться в сторону российских сил.

«Все изменилось внезапно. Теперь их тылы страдают очень сильно, а пехота боится высунуть голову из окопа», — утверждает боец.

31 июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов Яр, в связи с чем серьезно усилилось давление на украинский гарнизон в Константиновке. Всего же с начала года России удалось взять более 200 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Руководителям рудника «Пионер» вынесли приговор по делу о гибели 13 российских шахтеров

    В США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах

    Цистерна с бензином загорелась в российском регионе после атаки ВСУ

    Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

    Нарочито сексуальные фото популярной певицы взволновали соцсеть

    Российские штурмовики рассказали о тактике в боях за Часов Яр

    Российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника

    Землетрясение произошло у побережья Камчатки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости