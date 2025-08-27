Отправившегося воевать ради трех миллионов рублей за Украину канадца объявили в розыск

В ДНР объявили в розыск воевавшего за Украину канадца Дилана Морданта

В Донецкой народной республике (ДНР) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Канады Дилана Морданта. Обвиняемого объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, в марте 2022 года канадец въехал на территорию Украины через погранпункт Польши и прошел военную подготовку на тренировочной базе, где получил необходимые боевые навыки, после чего принял участие в боях против Российской армии. Канадец воевал до июня 2025 года и за свои услуги получил 3,1 миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее перешедший на сторону России бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал о своей подготовке перед отправкой на фронт.