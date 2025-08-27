Пентагон оценил влияние СВО на ядерный арсенал России

Генерал Джебара: Проведение СВО не ослабило ядерный потенциал России

В Пентагоне считают, что проведение специальной военной операции (СВО) не ослабило потенциал ядерных сил России. Состояние ядерного оружия оценил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, передает ТАСС.

По его словам, силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. Генерал подчеркнул, что совершенствованием ядерной триады занимались в течение долгого времени.

«И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины», — сказал Джебара на видеосеминаре Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.