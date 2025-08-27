Польские пограничники заставили украинцев раздеться до трусов

SHOT: Польские пограничники заставили украинцев раздеться из-за нового режима

Польские пограничники начали заставлять украинцев раздеваться до трусов из-за нового режима досмотра на границе двух стран. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Пограничники заставляют украинцев раздеваться до трусов на границе. Таким образом проверяют, есть ли у прибывающих татуировки с бандеровской символикой», — отмечается в публикации.

По данным Telegram-канала, на украинско-польской границе введен «усиленный режим» досмотра для прибывающих граждан Украины, поэтому сейчас досконально проверяют всех въезжающих, вне зависимости от их цели визита. Кроме того, пограничники просматривают содержимое телефонов украинцев, в частности, они «изучают подписки на различные информационные источники и мемы».

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий призвал приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам. Он также предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена).