Россия
14:49, 27 августа 2025

Цепь из полсотни прочесывающих реку в поисках 17-летней девушки россиян сняли на видео

В Дагестане больше суток разыскивают упавшую в реку 17-летнюю девушку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Дагестане местные жители и экстренные службы уже больше суток разыскивают 17-летнюю девушку, упавшую с моста в реку Терек. Видео поисков опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно порядка полсотни россиян, прочесывающих реку. Цепь растянулась поперек всего русла Терека.

Как пишет канал, предварительно, жительница Кизляра рухнула в воду на улице Коммунистической и не смогла самостоятельно выплыть. Поиски затрудняют сильное течение и мутная вода. Чтобы волонтерам было легче передвигаться, реку перекрыли.

Ранее в реке в районе села Верхний Наур в Чечне нашли семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа. Ребенка без признаков жизни обнаружили водолазы. В поисках участвовали более трех тысяч человек.

