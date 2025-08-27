Цепь из полсотни прочесывающих реку в поисках 17-летней девушки россиян сняли на видео

В Дагестане местные жители и экстренные службы уже больше суток разыскивают 17-летнюю девушку, упавшую с моста в реку Терек. Видео поисков опубликовал Shot в Telegram.
На кадрах видно порядка полсотни россиян, прочесывающих реку. Цепь растянулась поперек всего русла Терека.
Как пишет канал, предварительно, жительница Кизляра рухнула в воду на улице Коммунистической и не смогла самостоятельно выплыть. Поиски затрудняют сильное течение и мутная вода. Чтобы волонтерам было легче передвигаться, реку перекрыли.
Ранее в реке в районе села Верхний Наур в Чечне нашли семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа. Ребенка без признаков жизни обнаружили водолазы. В поисках участвовали более трех тысяч человек.