Россия
27 августа 2025

Последствия налета БПЛА на Белгород показали на видео

Дрон сбили в небе над Белгородом, обломки упали в жилом районе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На записи видно автомобильную дорогу, усеянную фрагментами сбитого беспилотника. На снимке, прикрепленном к тому же сообщению, показан крупный элемент фюзеляжа БПЛА — его хвостовая часть.

По данным канала, кадры были сняты в областном центре — в районе Харьковская гора.

По данным Минобороны, в ночь на 27 августа в небе над Россией было сбито 26 украинских беспилотников. Под удар также попали Брянская, Курская, Орловская и Ростовская области. Над последней было сбито 15 дронов.

