Пострадавших при попытке спасти Наговицыну доставят в Россию

Пострадавших при попытке спасти в горах Наговицыну спасателей отправят в Москву

Двоих спасателей, получивших травмы во время жесткой посадки вертолета при неудачной попытке эвакуировать застрявшую в горах Киргизии россиянку Наталью Наговицину, планируют доставить в Россию. Об этом сообщили в российском посольстве в Киргизии, передает ТАСС.

«Их жизни вне опасности, но им нужна квалифицированная медицинская помощь», — заявили в дипмиссии.

Ранее сын Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Позднее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил спасти альпинистку.

Наговицина застряла на пике Победы 12 августа. Она сломала ногу. 23 августа стало известно, что операция по ее спасению завершилась.