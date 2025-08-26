Бастрыкин поручил спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку

Глава СК Бастрыкин поручил оказать помощь в спасении альпинистки Наговицыной

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил спасти застрявшую в горах Киргизии альпинистку. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Чтобы оказать помощь в спасении россиянки Натальи Наговицыной, которая 12 августа сломала ногу на пике «Победы», Бастрыкин поручил центральному аппарату обеспечить взаимодействие с МЧС России, чтобы установить состояние женщины и принять необходимые меры, затем представить оперативный доклад. Такое распоряжение представитель СК дал в ответ на обращение сына путешественницы.

Ранее сын Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина утверждает, что его родственница имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и спустя неделю на пике все еще была в сознании.

