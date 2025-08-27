Потерявший после развода чувствительность в пенисе мужчина получил совет

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет читателю, который не может получить оргазм от секса с женщиной. Ее слова приводит The Guardian.

За помощью к психотерапевту обратился 64-летний мужчина, который по неизвестной причине потерял чувствительность в пенисе. По его словам, после развода у него был секс примерно с 30 женщинами, но ни с одной из них дело не дошло до эякуляции. «Годами я не достигал оргазма никакими способами, кроме мастурбации. Что бы ни пытались сделать мои партнерши, я не мог достичь кульминации и часто имитировал оргазмы, потому что они раздражались, а я уставал», — пожаловался автор письма.

Он также рассказал, что несколько лет назад ему поставили диагноз «мультифокальная моторная невропатия», но вылечить это состояние пока не удалось.

В ответ Стивенсон Коннолли посоветовала мужчине не зацикливаться на оргазме и понять, что хороший секс не сводится к нескольким секундам, в течение которых происходит эякуляция. «Сосредоточьтесь на чистом удовольствии, а не на достижении кульминации. Подумайте о том, что прелюдия в целом более эротична и приятна, а оргазмический экстаз — это очень короткий, не совсем обязательный восклицательный знак в конце», — заявила она.

По мнению психотерапевта, если принять ситуацию, такой какая она есть и понять свои потребности в постели, то мужчину и его партнершу ожидает огромное количество возможностей для получения продолжительного удовольствия.

