Появились подробности о напавшем с ножом на полицейских в Москве

СК: Напавший с ножом на полицейских в Москве притворялся иностранцем

Мужчина, напавший с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве, во время задержания притворялся иностранцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитета (СК) России.

Отмечается, что мужчина разговаривал на иностранном языке, документов у него при себе не было.

Выяснилось, что напавший на правоохранителей является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. По данным следствия, ранее он был судим за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

27 августа мужчина у АЗС на Щелковском шоссе бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и коммунальщиков, а затем достал нож и напал на силовиков, которые приехали его успокаивать. Он объяснил свой поступок недовольством предвзятым отношением к мусульманам в российских тюрьмах.