Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 27 августа 2025Силовые структуры

Напавший с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве объяснился

Иностранец напал на полицию в Москве из-за предвзятого отношения к мусульманам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вооруженный ножом иностранец, напавший на полицейских в Москве, объяснил следователям свой поступок. Об этом пишет «МК».

Мужчина заявил, что он недоволен предвзятым отношением к мусульманам в российских тюрьмах, поэтому он взял два коктейля Молотова и метнул в автомобили МВД и коммунальных служб, а затем набросился с ножом на прибывших полицейских.

На допросе иностранец отказался говорить на русском языке, ему был вызван переводчик. Мужчина проживает в подмосковной Балашихе.

В отношении него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, 27 августа мужчина у АЗС на Щелковском шоссе метнул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и госучреждение «Жилищник». Затем он накинулся с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников полиции. Задержание мужчины оказалось напряженным и эмоциональным, один из силовиков снял на видео преследование нападавшего.

Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости