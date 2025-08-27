Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

Полицейский снял на видео задержание мужчины с ножом в Москве

Полицейский, преследовавший вооруженного мужчину после нападения на силовиков в Москве, снял на видео его задержание. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден мужчина с ножом, он размахивает им и пытается ранить полицейских. Потом злоумышленник убегает между машин, а за ним следом мчатся силовики с дубинками, которые пытаются выбить нож из рук мужчины.

Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Такую версию рассматривают в МВД.

Задержанный оказался 26-летним уроженцем иностранного государства. Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас он на допросе у следователя.

Инцидент произошел утром 27 августа на Щелковском шоссе. Злоумышленник поджег два предмета и метнул их в автомобили МВД и коммунальной службы. Когда на место приехали правоохранители и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление.