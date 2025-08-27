Напавшего на полицейских в Москве повезли на допрос

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооруженного мужчины на полицейских в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Расследование в отношении иностранца ведется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Его повезли на допрос.
По данным следствия, 27 августа мужчина у АЗС на Щелковском шоссе метнул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и госучреждение «Жилищник». Затем он накинулся с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников полиции. Задержание мужчины оказалось напряженным и эмоциональным, один из силовиков снял на видео преследование напавшего.
Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов.