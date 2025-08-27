Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 27 августа 2025Силовые структуры

Напавшего на полицейских в Москве повезли на допрос

СК возбудил дело после нападения иностранца с ножом на полицейских в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооруженного мужчины на полицейских в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование в отношении иностранца ведется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Его повезли на допрос.

По данным следствия, 27 августа мужчина у АЗС на Щелковском шоссе метнул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и госучреждение «Жилищник». Затем он накинулся с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников полиции. Задержание мужчины оказалось напряженным и эмоциональным, один из силовиков снял на видео преследование напавшего.

Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

    В Госдуме посоветовали приготовить ежовые рукавицы пригрозившему России канцлеру ФРГ

    Российские нефтяники резко увеличат расходы на себя

    Сотни туристов поехали на отдых в Крым и провели неделю без душа и туалета

    Российским банкам предсказали миллиардные штрафы

    В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости