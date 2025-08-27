Появились подробности о поисках дрейфующего в море россиянина в бочке

Поиски дрейфующего в Охотском море в бочке мужчины продолжаются второй день

Поиски дрейфующего в Охотском море в бочке мужчины продолжаются уже второй день. Подробности о происшествии появились в Telegram-канале 112.

По данным канала, уплывший в море на бочке с горючим россиянин, пытался спасти топливо, которое смыло из кузова его КамАЗа. Со слов очевидцев, мужчина бросился в воду и проплыл за бочкой около 15 метров, в надежде притащить ее обратно к машине, забрался на емкость и начал кричать друзьям чтобы те помогли.

Находившиеся с ним двое мужчин рассказали, что через несколько минут его крики стихли, мужчину унесло в открытое море. С их слов, они предприняли самостоятельную попытку найти мужчину во время отлива, но она не увенчалась успехом.

Канал сообщает, что поиски мужчины продолжаются, в том числе и с воздуха. На данный момент информации о пропавшем россиянине нет.

О том, что 38-летнего россиянина в бочке из-под топлива унесло в Охотское море, стало известно ранее 27 августа. Трое жителей Хабаровского края переезжали в брод одну из местных рек. Мотор их автомобиля заглох, когда уровень воды резко поднялся. Двое мужчин успели спастись.

