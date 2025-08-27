Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 27 августа 2025Россия

Появились подробности о поисках дрейфующего в море россиянина в бочке

Поиски дрейфующего в Охотском море в бочке мужчины продолжаются второй день
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поиски дрейфующего в Охотском море в бочке мужчины продолжаются уже второй день. Подробности о происшествии появились в Telegram-канале 112.

По данным канала, уплывший в море на бочке с горючим россиянин, пытался спасти топливо, которое смыло из кузова его КамАЗа. Со слов очевидцев, мужчина бросился в воду и проплыл за бочкой около 15 метров, в надежде притащить ее обратно к машине, забрался на емкость и начал кричать друзьям чтобы те помогли.

Находившиеся с ним двое мужчин рассказали, что через несколько минут его крики стихли, мужчину унесло в открытое море. С их слов, они предприняли самостоятельную попытку найти мужчину во время отлива, но она не увенчалась успехом.

Канал сообщает, что поиски мужчины продолжаются, в том числе и с воздуха. На данный момент информации о пропавшем россиянине нет.

О том, что 38-летнего россиянина в бочке из-под топлива унесло в Охотское море, стало известно ранее 27 августа. Трое жителей Хабаровского края переезжали в брод одну из местных рек. Мотор их автомобиля заглох, когда уровень воды резко поднялся. Двое мужчин успели спастись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    «Эпатажные выходки на сцене кажутся ему более предпочтительными». Шнурова обвинили в отказе от помощи бойцам СВО

    В МИД анонсировали встречу Лаврова с главой МИД одной постсоветской страны

    Появились подробности о поисках дрейфующего в море россиянина в бочке

    Российский врач-невролог нажился на больничных листах и получил срок

    Военный назвал российских «убийц истребителей» в воздухе

    В Европе испугались одного действия США по Украине

    «Лента» захотела купить гипермаркеты «О’кей»

    На Украине решили ввести множественное гражданство с недружественными для России странами

    Подорвавший железную дорогу россиянин задолжал за коммуналку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости