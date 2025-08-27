Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

В США полиция задержала стримера Konvy за розыгрыш посетительницы магазина

В США полиция задержала популярного стримера Konvy (настоящее имя — Стивен Гарсия) и его друзей за розыгрыш в магазине. Об этом пишет портал Dexerto.

Гарсия вел прямую трансляцию на платформе Kick, когда один из его друзей решил подло пошутить над посетителями магазина стройматериалов сети The Home Depot: он надел форму сотрудника и начал обливать одну из покупательниц водой из шланга. Женщина попросила его прекратить, однако он продолжил над ней издеваться. «Это ненормально!» — крикнула она, после чего обидчик остановился.

Через некоторое время посетительница заметила камеру и догадалась, что все это время ее снимали, и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали Гарсию и его друзей и допросили их. Было ли возбуждено против них дело, не сообщается.

Ранее стало известно, что суд в США вынес приговор тиктокеру Вулфи Калетти, который распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине. Блогер счел это розыгрышем.