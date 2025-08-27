Мир
Премьер одной страны получил письмо от Путина

Наследный принц Саудовской Аравии бен Сальман получил письмо от Путина
Фото: Nathan Howard / Reuters

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

В ведомстве заявили, что письмо касается двусторонних отношений. Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов передал послание заместителю министра иностранных дел королевства Абдель Рахману бен Ибрагиму ар-Расси. В ходе встречи дипломаты обсудили отношения Москвы и Эр-Рияда и пути их развития.

19 августа в телефонном разговоре Путин проинформировал наследного принца Саудовской Аравии о последних контактах России и США.

