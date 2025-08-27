Культура
19:26, 27 августа 2025Культура

Птаха напомнил о Северной Корее из-за цензуры в музыке

Рэпер Птаха заявил, что цензура музыки в России напомнила ему Северную Корею
Андрей Шеньшаков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, выступил против цензурирования музыки в России. Его слова приводит RTVI.

Нуриев сообщил, что у него вызывает смех закон, согласно которому артисты должны редактировать треки с упоминанием наркотиков.

«Я понимаю, что это отголоски Северной Кореи, отголоски коммунистического строя, чистой воды цензура. Мы начали цензурировать фильмы, потом — книги, теперь — музыку. Это дорога в никуда на 100 процентов», — заявил рэпер.

Птаха также заявил, что чиновники, которые принимают подобные законы, «оторваны от реальности» и «далеки от художества, от стихов и литературы».

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала совместную композицию с Птахой.

