09:56, 27 августа 2025

Раскрыт простой способ вернуть смысл жизни

People and Nature: Контакт с природой поможет снять стресс и вернуть смысл жизни
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joshua Earle / Unsplash

Ученые Университета Турку (Финляндия) заявили, что контакты с дикой природой положительно влияют на ментальное здоровье людей. Исследование опубликовано в журнале People and Nature.

В многометодном исследовании ученые-географы изучили влияние природы на благополучие людей. Выяснилось, что выезды на природу, прогулки в лесу и контакты с животными оказывают благоприятное влияние на ментальное здоровье, помогают привнести в жизнь глубину и вернуть смысл. Взаимодействие с природой специалисты также назвали простым способом снизить стресс.

В исследовании приняли участие 158 финнов из двух категорий — в возрасте 15-24 и старше 60 лет. «Хотя между разными возрастными группами были некоторые различия в том, как они проводили время на природе и в каких местах, у них также было много общего опыта», — заметил соавтор исследования Йоха Ярекари. По словам ученого, всех опрошенных людей объединяло понимание того, что природа «не осуждает и не критикует».

Как правило, пожилые участники исследования отмечали важность укрепления межпоколенческих связей. Для молодых людей природа была важным местом уединения, где они могли выразить свои чувства. «Связь с природой важна для нас, людей, на уровне идентичности и часто лежит в основе нашей жизни», — заключил Ярекари.

Ранее ученые на Тайване выяснили, что повторяющиеся волны жары могут ускорять биологическое старение организма и повышать риск болезней. При длительном воздействии этот эффект сопоставим с регулярным курением или употреблением алкоголя.

