Путин наградил курских медиков за профессионализм и самоотверженность

Президент России Владимир Путин объявил благодарности и наградил медиков из Курской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что почетной грамотой президента награждена старшая медсестра Елена Гаврикова, которая работает в клинической больнице Курской области. Указано, что награду специалист получила «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Благодарность главы государства объявили еще 13 врачам и медсестрам, которые работают в областных больницах и на станциях скорой помощи в приграничном регионе.

Ранее Путин поблагодарил медиков, которые спасают раненых в зоне проведения специальной военной операции, рискуя собой. Главный смысл профессии врачей — помогать людям, заключил президент.