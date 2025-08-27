Экономика
17:13, 27 августа 2025

Путин назвал проблему аномально жаркого лета в России

Путин: Сильная жара привела к пиковым нагрузкам на систему энергообеспечения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Лето 2025 года в России было нетипично жарким, что привело к пиковым нагрузкам на систему энергообеспечения. Проблему, вызванную аномальной погодой, назвал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания с членами правительства 27 августа, его слова приводит агентство РИА Новости.

Глава государства отметил, что аномальная жара обрушилась на страну во второй половине лета. «Такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения», — заявил Путин, после чего расспросил главу Минэнерго Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.

Ранее в Роскачестве оценили ущерб, нанесенный экстремальной жарой российским виноградникам. Специалисты рассказали, что ключевые регионы, которые производят основное сырье для недорогих вин, пострадали несущественно. Между тем в отдельных хозяйствах потери могут достигать 20-30 процентов.

