20:04, 27 августа 2025

Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

Пассажирка обвинила авиакомпанию в том, что ее оттаскали за волосы на рейсе в США. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника, 25 августа Ливия Ромбола подала иск на бюджетную авиакомпанию Southwest за то, что пьяная художница напала на нее перед вылетом из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Ромбола утверждает, что политика компании о свободном размещении на борту могла спровоцировать инцидент, так как пассажиры сами выбирают себе места в порядке живой очереди.

На видео попала 32-летняя Лианна Перри, которая схватила за волосы попутчицу, оскорбила ее и плюнула ей в лицо во время посадки в самолет. Несколько людей оттащили дебоширку от пострадавшей.

В суде женщина заявила, что сотрудники Southwest вовремя не остановили Перри и пропустили ее на рейс до Канзаса. В июле компания прекратила предоставлять клиентам услугу выбора любого места. Однако данная практика возобновится вновь с 26 января 2026 года.

Ранее пассажирка самолета пожаловалась на ребенка, который пинал ее кресло. В ответ родственница несовершеннолетнего начала угрожать девушке и оттаскала ее за волосы.

