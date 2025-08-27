Пытавшийся справиться с зависимостью россиянин вызвал полицейских

В Барнауле суд наказал вызвавшего полицию из-за усталости от алкоголя мужчину

В Барнауле суд наказал вызвавшего полицейских мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, местный житель в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, вызвал сотрудников полиции, сообщив о драке со знакомым. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что драки не было, а мужчина совершил звонок в отдел, чтобы его забрали и закрыли в камере, так как он устал пить.

В отношении звонившего был составлен административный протокол за ложный вызов и мировым судьей назначен штраф в размере тысячи рублей.

