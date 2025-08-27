Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 27 августа 2025Силовые структуры

Пытавшийся справиться с зависимостью россиянин вызвал полицейских

В Барнауле суд наказал вызвавшего полицию из-за усталости от алкоголя мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В Барнауле суд наказал вызвавшего полицейских мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, местный житель в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, вызвал сотрудников полиции, сообщив о драке со знакомым. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что драки не было, а мужчина совершил звонок в отдел, чтобы его забрали и закрыли в камере, так как он устал пить.

В отношении звонившего был составлен административный протокол за ложный вызов и мировым судьей назначен штраф в размере тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что молодому россиянину пригрозили сроком после неудачной шутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    Российские актеры Колокольников и Кукушкин посетили премьеру фильма в Нью-Йорке

    Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

    Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости