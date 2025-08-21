Молодому россиянину грозит до семи лет за неудачную шутку

В Санкт-Петербурге 19-летний житель открыл стрельбу из сигнального пистолета

В центре Санкт-Петербурга 19-летний местный житель открыл стрельбу из сигнального пистолета. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Молодой человек сообщил, что сделал это в шутку, однако звуки стрельбы испугали местных жителей и прохожих. Инцидент произошел ночью на Гороховой улице. В результате в отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Миассе Челябинской области задержали 45-летнего мужчину за стрельбу по супруге.