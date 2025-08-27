Раскрыта роль высотки в готовившейся атаке на военный аэродром в России

ФСБ: Агент СБУ признался в подготовке атаки на военный аэродром в Энгельсе

Житель Волгограда дал признательные показания о готовившейся им атаке на военный аэродром Энгельса. Об этом мужчина говорит на видео, опубликованном ФСБ, передает ТАСС.

По словам задержанного, в 2024 году на него вышел сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман и завербовал его. Куратор дал волгоградцу поручение приобрести два телефона, один из которых предназначался для связи с украинской спецслужбой.

Волгоградец приехал в Саратовскую область, где арендовал квартиру в высотном доме с видом на Энгельс. Оттуда он вел наблюдение за военным аэродромом. Также важная для реализации плана роль отводилась конспирации — мужчина имитировал курьера, а в сумке доставщика должен был транспортировать модуль навигации для ударных БПЛА.

Подробные показания агента СБУ попали на видео.

Сотрудники ФСБ России выяснили, что с 2019 по 2022 год волгоградец жил во Львовской области Украины. В какой-то момент у него закончилось разрешение на временное проживание, тогда он перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины.