Путешествия
10:26, 27 августа 2025Путешествия

Раскрыта стоимость операции по спасению альпинистки Наговициной с пика Победы

Стоимость операции по спасению Наговициной оценили в 100 тысяч долларов
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Стоимость операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, оценили примерно в 100 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей). Цифру раскрыл спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru.

Уточняется, что в СМИ фигурировала сумма в 60 тысяч долларов (около 4,8 миллиона рублей). Однако, по словам собеседника издания, в действительности она может быть гораздо больше, так как спасатели уже несколько раз запускали коптеры и совершали попытки восхождения, а один вертолет и вовсе потерпел крушение. Он добавил, что с каждой минутой операция будет обходиться «все дороже и дороже».

Кроме того, Киселев подчеркнул, что сейчас сезон окончен и желающих совершить восхождение альпинистов уже нет. Компаниям нужно сворачивать лагеря, но они задерживают процесс, пытаясь спасти россиянку.

Ранее сообщалось, что с альпинистки Наговициной могут взыскать часть средств за ее спасение. Если спустить россиянку живой не удастся, заставить оплачивать расходы могут ее 27-летнего сына. Сумму в 60 тысяч долларов ее страховка не покрывает.

