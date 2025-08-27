Мир
02:33, 27 августа 2025Мир

Раскрыто число получающих пенсию по старости досрочно россиян

Соцфонд: В России пенсию по старости досрочно получают более 2,5 млн человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Свыше 2,5 миллиона человек получают пенсию по старости досрочно. При этом большая часть из них все еще продолжает работать, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

«Согласно данным, страховые пенсии по старости в РФ получают 2 573 449 человек, не достигших общеустановленного пенсионного возраста», — говорится в материале.

Уточняется, что из них трудовую деятельность продолжают 1 595 132 человека.

Ранее депутат Анатолий Никитин заявил, что на пенсию можно начать копить с 35 лет.

