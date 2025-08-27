Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 26 августа 2025Бывший СССР

Раскрыто число сбежавших из ВСУ солдат с начала 2025 года

Из ВСУ с начала 2025 года сбежало больше солдат, чем за три прошлых года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С начала 2025 года из Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали свыше 110 тысяч военнослужащих. Это число больше, чем за три прошлых года с начала конфликта с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на офис генерального прокурора Украины.

«По статье 407 Уголовного кодекса Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы" в 2022 году зарегистрировано 6988 производств, в 2023 году — 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье», — говорится в материале.

Уточняется, в 2024 году было заведено 67 840 таких дел. Кроме того, существует и отдельный учет по статье «Дезертирство». Так, с 2022 года по ней было зарегистрировано 50 058 производств.

Ранее стало известно, что командование батальона и треть бойцов ВСУ сбежали на краснолиманском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Сотрудница морга обворовывала тела военнослужащих ВСУ

    В «Зените» поддержали желание получившего российский паспорт Сантоса сыграть за Бразилию

    В США оценили шансы ВСУ добиться возвращения территорий

    Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

    Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас»

    Трамп отказался считать Зеленского невиновным и пригрозил Украине санкциями

    Трамп рассмотрит «что-то серьезное» для украинского урегулирования

    Трамп объяснил отсрочку введения антироссийских санкций

    Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости