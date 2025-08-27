Силовые структуры
10:22, 27 августа 2025Силовые структуры

Разыскиваемый с 2022 года российский стрелок попался недалеко от места преступления

В Красноярске правоохранители задержали разыскиваемого с 2022 года мужчину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Красноярске правоохранители задержали разыскиваемого с 2022 года 32-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина совершил преступление в Красноярске в 2022 году. После этого он решил не уезжать из родного города, а стал скрываться в арендуемых квартирах на территории Красноярска. Сейчас решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, в ночь на 4 сентября 2022 года двое 29-летних жителей Красноярска, находясь около развлекательного заведения, начали спорить с посетителем кафе. В ссору вмешался подозреваемый и, используя травматический пистолет, выстрелил в голову двоим потерпевшим. После этого он скрылся, а пистолет выбросил в реку.

