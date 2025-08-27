Россия предложила продлить действие резолюции Совбеза ООН по ядерной сделке

Полянский: РФ предлагает продлить действие резолюции СБ ООН по ядерной сделке

Россия предложила продлить действие резолюции Совбеза ООН по иранской ядерной сделке, об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат уточнил, что речь идет не о смягчении санкций на шесть месяцев, а о продлении резолюции 2231 на полгода, до 18 апреля 2026 года. Он указал, что Москва и Пекин, как ответственные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) хотят найти больше возможностей для дипломатического решения проблемы.

«Мы считаем, что выбор международного сообщества должен быть в пользу мира и дипломатии, а не в пользу войны, и именно об этом наш проект резолюции», — подчеркнул Полянский.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке.

