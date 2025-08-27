Россиянам напомнили о повышении ряда пенсий в 2026 году

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал, какие виды пенсий вырастут в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.
Говырин напомнил, что в 2026 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды — в феврале и в апреле. Кроме того, повышение коснется выплат для инвалидов, для граждан старше 80 лет и льгот по потере кормильца.
«Двухэтапный порядок индексаций в 2026 году будет сочетаться с индивидуальными перерасчетами при наступлении законных оснований», — отметил депутат.
Ранее в России назвали средний размер пенсий. По данным РИА Новости, выплата составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля этого года.
В 2026 году Россия перейдет к двухэтапной индексации пенсий. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил, что на первом этапе — с 1 февраля пенсии будут увеличиваться по уровню инфляции за предыдущий год, а на втором — с 1 апреля уже по уровню роста доходов Социального фонда страны.