Россияне резко изменили отношение к банковским вкладам

Bloomberg: Россияне накопили рекордную сумму на банковских депозитах

Исторически высокие процентные ставки дали возможность российским домохозяйствам накопить рекордную сумму банковских депозитов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, проанализировавшее данные Банка России.

Оно отметило, что с января по июль вклады физических лиц выросли на 8 процентов и достигли 43,6 триллиона рублей (542 миллиарда долларов). В общей сложности объем вкладов и счетов россиян составляет 61,1 триллиона рублей.

Агентство обратило внимание, что рынок депозитов бурно развивался в течение последних двух лет после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку до рекордного 21 процента, чтобы сдержать инфляцию в перегретой экономике. Однако масштабные госрасходы обеспечили такой рост потребительских цен, который более чем вдвое превысил целевой показатель в 4 процента.

Издание констатировало, что ситуация с депозитами ознаменовала резкое изменение отношения граждан РФ к банковским вкладам по сравнению с тем, что было в 1990-е годы, когда многие россияне не раз лишались сбережений. Однако, как отметило Bloomberg, травма постсоветских десятилетий все еще жива, и время от времени появляются слухи о планах государства заморозить вклады. Это вынуждает Банк России снова и снова отрицать подобные намерения.

Приток капитала продолжился даже после того, как регулятор перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Рублевые депозиты вошли в тройку самых доходных местных инвестиций с начала конфликта на Украине. И хотя в 2024 году россияне приобрели рекордное количество золота, эквивалентное примерно четверти годовой добычи страны, именно депозиты остались более популярным вариантом благодаря простоте использования и государственному страхованию.

По данным ЦБ, десять крупнейших банков России понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Во второй декаде августа она уменьшилась до 15,85 процента годовых.