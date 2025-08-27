Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 27 августа 2025Экономика

Россияне резко изменили отношение к банковским вкладам

Bloomberg: Россияне накопили рекордную сумму на банковских депозитах
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Исторически высокие процентные ставки дали возможность российским домохозяйствам накопить рекордную сумму банковских депозитов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, проанализировавшее данные Банка России.

Оно отметило, что с января по июль вклады физических лиц выросли на 8 процентов и достигли 43,6 триллиона рублей (542 миллиарда долларов). В общей сложности объем вкладов и счетов россиян составляет 61,1 триллиона рублей.

Агентство обратило внимание, что рынок депозитов бурно развивался в течение последних двух лет после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку до рекордного 21 процента, чтобы сдержать инфляцию в перегретой экономике. Однако масштабные госрасходы обеспечили такой рост потребительских цен, который более чем вдвое превысил целевой показатель в 4 процента.

Материалы по теме:
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
9 декабря 2024
Ставка на счет. Как получить максимальный доход от сбережений?
Ставка на счет.Как получить максимальный доход от сбережений?
14 ноября 2024

Издание констатировало, что ситуация с депозитами ознаменовала резкое изменение отношения граждан РФ к банковским вкладам по сравнению с тем, что было в 1990-е годы, когда многие россияне не раз лишались сбережений. Однако, как отметило Bloomberg, травма постсоветских десятилетий все еще жива, и время от времени появляются слухи о планах государства заморозить вклады. Это вынуждает Банк России снова и снова отрицать подобные намерения.

Приток капитала продолжился даже после того, как регулятор перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Рублевые депозиты вошли в тройку самых доходных местных инвестиций с начала конфликта на Украине. И хотя в 2024 году россияне приобрели рекордное количество золота, эквивалентное примерно четверти годовой добычи страны, именно депозиты остались более популярным вариантом благодаря простоте использования и государственному страхованию.

По данным ЦБ, десять крупнейших банков России понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Во второй декаде августа она уменьшилась до 15,85 процента годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости