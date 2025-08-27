Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:30, 27 августа 2025Путешествия

Россиянин отправился на отдых в Турцию и стал «заложником» местной больницы

Российский турист из Новосибирска месяц лежит в коме в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yasemin Yurtman Candemir / Shutterstock / Fotodom  

Отдыхавший в Турции с семьей российский турист оказался в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

57-летний житель Новосибирска Алексей отправился на отдых с женой на турецкий курорт около месяца назад. 28 июля у него лопнула аневризма, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Благодаря страховке туроператора россиянину провели операцию в Анталье, после чего его погрузили в искусственную кому и назначили лечение.

Материалы по теме:
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

Супруга Алексея рассказала, что мужчина уже месяц лежит в местной больнице. Врачи запретили транспортировать его, а вывести россиянина из комы, по их словам, невозможно. При этом семейный страховщик отказался оплачивать содержание больного в полном объеме, так как счел его случай заболеванием хронического типа. «Госпиталь говорит, что это нехроническое заболевание, но "Росгосстрах" стоит на своем. Он сейчас как заложник в турецкой больнице», — рассказала женщина.

Россиянка призналась, что не знает, чем оплачивать внезапные расходы. В посольстве России в Турции ей предложили лишь продлить визу.

Ранее двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле турецкого города. Отца несовершеннолетний доставили в больницу в состоянии шока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости