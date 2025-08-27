Россиянин попал под уголовное преследование из-за воспитания сестры

Житель Кировской области отделался условным сроком за истязание младшей сестры

Суд огласил приговор в отношении жителя Зуевского района, который систематически истязал младшую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кировской области.

Как установил суд, в мае 28-летний мужчина в состоянии опьянения избивал сестру по лицу в воспитательных целях. Кроме того, он же в один из дней схватил девочку-подростка за шею и угрожал убийством. Угрозу от старшего брата она восприняла реально.

В итоге суд признал его виновным по статьям 117 («Истязание несовершеннолетнего») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Ему назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы условно.

Ранее в Дагестане 62-летний мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру.