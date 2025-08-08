Россиянин взял в заложницы бывшую жену и ее сестру

В Дагестане мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру

В Дагестане 62-летний мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 7 августа россиянин с охотничьим ружьем ворвался с чужой дом, потребовав переговоры с районным судьей и представителем прокуратуры. Он хотел решить вопрос с жилплощадью, так как после развода остался ни с чем и считал это несправедливым.

Захватчика уговорили сначала освободить сестру бывшей супруги, а затем и ее саму. Сейчас он находится в полиции.

Ранее в Челябинской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над женой.