Силовые структуры
13:40, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянин попался на взятке сотруднику ФСБ

В Калининграде осудили на пять лет мужчину, давшего взятку сотруднику ФСБ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Калининградский областной суд»

В Калининграде суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, давшего взятку сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Россиянин признан виновным по части 5 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в десять миллионов рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства предмет взятки — пять миллионов рублей.

По данным ведомства, 23 декабря 2024 года осужденный передал деньги сотруднику ФСБ. Это была первая половина вознаграждения. Взамен мужчина рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела против знакомого, который обвинялся контрабанде и сбыте наркотиков.

Отмечается, что россиянин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в Архангельском районе Башкирии два пенсионера попытались обмануть депутата Курултая на 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей).

