Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 27 августа 2025Россия

Россиянка залезла в чужой «Гелендваген», разбила лобовое стекло и попала на видео

В Красноярске женщина залезла в чужой «Гелендваген» и разбила лобовое стекло
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Красноярске женщина залезла в чужой «Гелендваген» и разбила лобовое стекло. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина объясняет сотруднику автозаправки, что в его авто через багажник пробралась незнакомка. Затем он с сотрудниками Росгвардии пытается заставить женщину выйти.

Как утверждает Kras Mash, 37-летняя горожанка за время нахождения в машине разнесла салон. Ее задержали.

Выяснилось, что женщина не в первый раз залезает в чужие машины.

Дебоширку уже поместили в наркологический диспансер.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Она в пьяном угаре врезалась в толпу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине

    Россиянин готовил атаку на военный аэродром

    Напавшего с зажигательной смесью на московских полицейских задержали

    Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен Мао Цзэдуна чистки элит

    Россиян предупредили о наказании за самозахват парковки

    Момент землетрясения в Дагестане попал на видео

    Россиянка залезла в чужой «Гелендваген», разбила лобовое стекло и попала на видео

    Заслуженного врача России арестовали

    Российские войска атаковали энергообъект под Полтавой

    Появились подробности о дрейфующем в море почти неделю россиянине в бочке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости