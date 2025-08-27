Россиянка залезла в чужой «Гелендваген», разбила лобовое стекло и попала на видео

В Красноярске женщина залезла в чужой «Гелендваген» и разбила лобовое стекло. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина объясняет сотруднику автозаправки, что в его авто через багажник пробралась незнакомка. Затем он с сотрудниками Росгвардии пытается заставить женщину выйти.

Как утверждает Kras Mash, 37-летняя горожанка за время нахождения в машине разнесла салон. Ее задержали.

Выяснилось, что женщина не в первый раз залезает в чужие машины.

Дебоширку уже поместили в наркологический диспансер.

