Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам колонии за оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, передает ТАСС.

Женщина 1968 года рождения писала в мессенджере Telegram негативные комментарии в адрес президента России Владимира Путина, оправдывала теракт на Крымском мосту и поддерживала деятельность спецслужб Украины.

Суд приговорил россиянку к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее в Москве задержали мужчину, призывавшего к расправе над военнослужащими. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.