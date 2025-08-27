Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:33, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

Суд приговорил жительницу Забайкалья к 5 годам колонии за оправдание терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам колонии за оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, передает ТАСС.

Женщина 1968 года рождения писала в мессенджере Telegram негативные комментарии в адрес президента России Владимира Путина, оправдывала теракт на Крымском мосту и поддерживала деятельность спецслужб Украины.

Суд приговорил россиянку к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее в Москве задержали мужчину, призывавшего к расправе над военнослужащими. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    На Украине признали продвижение российских войск на запорожском направлении

    Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

    Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

    Стало известно об участии французского полковника в операциях против России

    Слюсарь рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости