Юношеская сборная России по футболу встретится с командой КНДР

Юношеская сборная России проведет два товарищеских матча с командой сверстников из Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сбор под руководством старшего тренера Станислава Коротаева начнется 1 сентября в Москве, после чего команда отправится в Хабаровск, где российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи 5 и 8 сентября. Матчи будут открыты для зрителей, а трансляции пройдут в соцсетях национальной команды.

Коротаев высоко оценил уровень сборной КНДР и отметил, что в прошлом северокорейцам удалось выйти в финальную часть чемпионата мира среди игроков своего возраста. «Команда хорошая, боевая, играет неплохой футбол, самоотверженно, с постоянным давлением на соперника. Я думаю, что должны получиться хорошие встречи», — заявил он.

Ранее сообщалось, что больше половины стран-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался против, поэтому инициативу не поддержали.