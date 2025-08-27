Спорт
Крылья Советов
0:0
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
0:0
1-й тайм
live
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
18:26, 27 августа 2025Спорт

Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

Юношеская сборная России по футболу встретится с командой КНДР
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: РФС

Юношеская сборная России проведет два товарищеских матча с командой сверстников из Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сбор под руководством старшего тренера Станислава Коротаева начнется 1 сентября в Москве, после чего команда отправится в Хабаровск, где российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи 5 и 8 сентября. Матчи будут открыты для зрителей, а трансляции пройдут в соцсетях национальной команды.

Коротаев высоко оценил уровень сборной КНДР и отметил, что в прошлом северокорейцам удалось выйти в финальную часть чемпионата мира среди игроков своего возраста. «Команда хорошая, боевая, играет неплохой футбол, самоотверженно, с постоянным давлением на соперника. Я думаю, что должны получиться хорошие встречи», — заявил он.

Ранее сообщалось, что больше половины стран-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался против, поэтому инициативу не поддержали.

    Все новости