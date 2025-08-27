Российским банкам предсказали миллиардные штрафы

«Известия»: Российским банкам грозят миллиардные штрафы за обман клиентов

В России собираются поднять штрафы для банков, которые уличат в обмане клиентов. Об этом сообщили «Известия».

Размеры взыскания будут колебаться от 0,1 до 1 процента (в случае повторного нарушения). В списке проступков, за которые может быть наложен штраф: манипуляции с вкладами, ошибки в расчете полной стоимости кредита и навязывание услуг. Отмечается, что в настоящее время штрафы для кредитных организаций достигают 20-40 тысяч рублей. Однако, если нововведения вступят в силу, то размер взысканий дойдет до миллиардов рублей. Эксперты полагают, что в результате снизится число нарушений прав заемщиков и вкладчиков.

В июле сообщалось, что банки выступили против новых штрафов, назвав такие меры слишком суровыми. Кроме того, кредитные организации обратили внимание, что отсутствие четкой модели их применения может привести к ряду банкротств.