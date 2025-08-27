Россия
Российский мэр захотел отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей за комментарии про себя

Мэр Приморско-Ахтарска Бондаренко захотел отсудить у пенсионерки 300 тысяч
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае Максим Бондаренко захотел отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей за плохие комментарии про себя, размещенные в сети. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Как выяснило российское издание, в 2024 году Бондаренко посетил территорию балки «Шамрай» после многочисленных жалоб от жителей на смрад и незаконную застройку. Градоначальник пообещал, что приведет балку в порядок, и она станет украшением Приморско-Ахтарска.

Когда в зоне отдыха за длительное время не произошло никаких изменений, пожилая активистка Маргарита Белых не сдержалась и разместила несколько гневных комментариев под постом Бондаренко. Пенсионерка заявила, что у мэра якобы есть дом стоимостью 500 миллионов рублей.

Бондаренко эти слова задели, он пошел в суд с требованием опубликовать опровержение и возместить моральный ущерб. Жительница Краснодарского края свою вину не отрицает.

Ранее стало известно, что в Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея Сергей Ханин подрался с женщиной.

