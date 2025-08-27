Sber Private Banking возглавил рейтинг Forbes среди банков для миллионеров

Sber Private Banking попал в «платиновую» группу рейтинга Forbes

Sber Private Banking получил наивысшую награду в рейтинге Forbes среди банков для владельцев крупного частного капитала в России. В этом году участники рейтинга были разделены на группы — «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Таким образом, Sber Private Banking занял место в «платиновой» группе, что подтверждает доверие со стороны клиентов, специалистов и участников рынка, подчеркнули в банке.

Рейтинг Forbes учитывает такие критерии, как активы, кредитные рейтинги, число клиентов, а также экспертную оценку и голосование участников рынка. В процессе составления рейтинга команда журнала опросила представителей банков и финансовых организаций, отобрав 17 лучших игроков на российском рынке.

Отмечается, что Sber Private Banking сопровождает проекты и сделки любого формата. Клиенты могут получить помощь в решении практически любых жизненных задач благодаря широкому спектру услуг и продуктов банка. В Sber Private Banking доступны все необходимые сервисы по управлению делами семьи — от классических банковских и инвестиционных продуктов, структурирования денежных потоков, юридической защиты и налоговых сервисов до благотворительности и оформления вопросов наследования.

