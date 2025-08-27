Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 27 августа 2025Мир

США определились с конфискацией российских активов

Бессент призвал использовать замороженные активы России как элемент переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Pool / CNP / Globallookpress.com

Замороженные российские активы стоит рассматривать в качестве элемента переговоров с Москвой, а не конфисковывать их немедленно. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

«Я думаю, это замороженные активы являются частью переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным, поэтому не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Они могут быть элементом торга в ходе большого переговорного процесса, поэтому посмотрим, пойдет ли часть активов или же они все на восстановление Украины», — отметил министр.

25 августа журнал Politico сообщил, что Европейский союз (ЕС) в конце месяца обсудит варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России. В частности, Дания предложила обсудить «усиление давления на Москву» за счет нового 19-го пакета санкций.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил о том, что конфискация замороженных активов Банка России чревата последствиями для стран Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Египет начал реализацию планов по Газе наперекор Израилю

    Уехавшая из России дочь Машкова пожалела о потере связи с отцом

    Заключенный сбежал из тюрьмы на мотоцикле ради новорожденного сына

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    В России ответили на слова Алиева о «российском вторжении»

    Премьер одной страны получил письмо от Путина

    Раскрыт заработок «Квартета И» за один спектакль

    Экономист рассказал о следующем снижении ключевой ставки

    «Калашников» запустит производство дронов «Архангела»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости