США призвали Европу активнее подключиться к урегулированию конфликта на Украине

Глава Минфина США Бессент: Европа должна активнее работать над миром на Украине

Европа должна активнее работать над мирным урегулированием конфликта на Украине. С таким призывом в интервью Fox Business выступил глава Минфина США Скотт Бессент.

«США не должны тащить все это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения», — сказал министр.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что большинство европейцев отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения.