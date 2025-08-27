Мир
00:16, 28 августа 2025Мир

США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

США до сентября 2026 года разрешили импорт некоторых категорий бриллиантов из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Министерство финансов США продлил до 1 сентября 2026 года, разрешение на импорт некоторых категорий российских алмазов, вывезенных из России до начала действия американских санкций. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Уточняется, что разрешение распространяется на бриллианты массой в карат и более, если они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. В то же время камни массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с 1 сентября 2024 года.

США с 1 марта 2024 года запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. В ответ первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала данное решение Вашингтона потерей для американцев. «Это коммерческая история. Не будет Америки — найдут другие рынки сбыта, где США потом сами же и будут покупать нашу продукцию через третьи страны», — сказала она.

