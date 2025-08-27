Российский военный Бульдог: ВСУ готовили диверсии с отравленной едой в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили диверсии в Александро-Шультино Донецкой народной республики (ДНР), накачивая отравляющими веществами еду и воду, замаскированную под припасы российского производства. Об этом рассказал военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки российских войск с позывным Бульдог, передает РИА Новости.

«Заняли позиции противника и на позициях противника нашли бутылки и печенья, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали», — рассказал он.

Военный добавил, что на изъятых телефонах бойцов ВСУ нашли видео подготовки диверсий с отравленной водой. По его словам, на видео украинские солдаты заливали в бутылки некую жидкость.

Ранее стало известно, что украинских военных, грабивших магазины в Судже во время вторжения ВСУ в Курскую область, заметили на харьковском направлении фронта. Уточняется, что речь идет о 61-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.