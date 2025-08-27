Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:52, 27 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о диверсиях ВСУ с отравленной едой в ДНР

Российский военный Бульдог: ВСУ готовили диверсии с отравленной едой в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили диверсии в Александро-Шультино Донецкой народной республики (ДНР), накачивая отравляющими веществами еду и воду, замаскированную под припасы российского производства. Об этом рассказал военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки российских войск с позывным Бульдог, передает РИА Новости.

«Заняли позиции противника и на позициях противника нашли бутылки и печенья, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали», — рассказал он.

Военный добавил, что на изъятых телефонах бойцов ВСУ нашли видео подготовки диверсий с отравленной водой. По его словам, на видео украинские солдаты заливали в бутылки некую жидкость.

Ранее стало известно, что украинских военных, грабивших магазины в Судже во время вторжения ВСУ в Курскую область, заметили на харьковском направлении фронта. Уточняется, что речь идет о 61-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

    Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости