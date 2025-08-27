Россия
Стало известно о погибшем в результате пожара в многоэтажке в Петербурге

РИА Новости: Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Петербурге
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Один человек стал жертвой пожара в многоэтажном доме в Кировском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, один человек пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования... Один погибший и один пострадавший», — приводит агентство слова источника.

Известно, что погибший — мужчина в возрасте около 35 лет. Сейчас его личность устанавливается.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва. Уточнялось, что начался пожар на площади 50 квадратных метров.

